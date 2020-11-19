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Ідеальна мета - дозріти до дитинства. Це справжня зрілість
Бруно Шульц
До теми
Миші мають індивідуальний стиль спілкування
Ультразвуковий спів мишей наділений індивідуальними ознаками.
19.11.20
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Наука
Топ-10 технологій 2020 року
Попри карантин і пандемію, у 2020 році з'явилася низка перспективних технологій, які в майбутньому можуть здійснити революцію у транспорті, медицині, енергетиці та комп'ютерній галузі.
18.11.20
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Наука
«Давня Тисьмениця мала свій особливий вигляд…»
Тарас Пастух
За Ґадамером, актуалізація слова веде до активізації всієї мови, а остання може сказати про все. Тому книжка про культурну самобутність Тисмениці розпочалася із пригадування слів, які спонукали реконструювати те, що за ними стояло.
18.11.20
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Штука
Померла Марія Байко
Про це нині на своїй сторінці повідомив син української співачки, ректор Львівської національної академії мистецтв Володимир Одрехівський: « Відійшла у вічність моя мама…»
18.11.20
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Штука
Онлайн для офлайн «Турандот»
Безпрецедентна постановка онлайн з митцями Польщі, Італії, Аргентини, Греції та України на сцені Львівської національної опери заповідає грандіозну прем’єру «Турандот» Джакомо Пуччині, присвячену 120-літтю театру.
17.11.20
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Штука
Ох, який це удалий типаж!..
Надія Мориквас
Графомани надзвичайно беручкі й агресивні, завжди готові відгукнутися на потреби дня. Вони комфортно чуються, коли пристосуванство, маніпуляція, обезцінення слова вибудовують новітній синонімічний ряд. Боротися з ними неможливо, ігнорувати – також.
17.11.20
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Штука
Народ і правда
Віталій Портников
Відповідальність за правду перетворює народ на цивілізовану націю і визначає ціну подвигу. Тільки відповідальність за правду дозволяє сказати, хто герой, а хто – кат, хто злочинець, а хто – жертва.
17.11.20
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Минуле
Деструктор класики
Серія інтерпретованих інфант Веласкеса і пристрасть художника до моторошних деталей стають провідниками глядача у глибинний сенс його творів, якими зафіксовано стан передчуття неминучої катастрофи.
16.11.20
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Штука