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Nikias Skapinakis «Botequim»
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Нікіас Скапінакіс «Ботеким»
Середа, Листопад 18, 2020 - 00:30
До теми
Онлайн для офлайн «Турандот»
Безпрецедентна постановка онлайн з митцями Польщі, Італії, Аргентини, Греції та України на сцені Львівської національної опери заповідає грандіозну прем’єру «Турандот» Джакомо Пуччині, присвячену 120-літтю театру.
17.11.20
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Штука
Деструктор класики
Серія інтерпретованих інфант Веласкеса і пристрасть художника до моторошних деталей стають провідниками глядача у глибинний сенс його творів, якими зафіксовано стан передчуття неминучої катастрофи.
16.11.20
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Штука
Російський профіт з Карабаху
Ґлен Говард
Спільні риси є, але конфлікт у Нагірному Карабасі не порівняти з конфліктом на Донбасі. В Азербайджані інший тип лідерства: зовсім інший керівник і централізована влада.
16.11.20
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Галичина
Антитіла після певних застуд можуть захищати від коронавірусу
Деякі антитіла після коронавірусних застуд реагують і на SARS-CoV-2.
15.11.20
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Наука
Фільм «Номери» Сенцова і Сеітаблаєва у Львові
Ув’язнене суспільство намагається побороти свої страхи та отримати свободу. У Номерів все підпорядковується верховному правителю – Нулю. Але життя змінюється з появою новачка, якому не відомі чинні закони. Номери хочуть самостійно вирішувати долю, отримати імена й творити новий світ.
15.11.20
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Штука
Іди, повертайсь!
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Ось я стою перед дверима твоїми. Прийшла. І стукаю. Щоби залишитися назавжди з тобою. У твоїй стороні. А мова?
15.11.20
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Дискурси
Жінка за стіною
Ганна Улюра
Цей роман читають нині як книжку про жіночу автономію, про ціну, яку жінка платить, щоб усвідомити себе не дружино-мамою-господинею, а людиною, читають як високохудожній феміністичний маніфест. Цілком підставово.
14.11.20
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Штука
Достатньо зійти в льох?
Василь МАХНО
Кожен з нас може знайти перетин світів, хоча би у Белґраді – або у пивниці власного будинку...
14.11.20
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Дискурси