Фільм «Номери» Сенцова і Сеітаблаєва у Львові

Ув’язнене суспільство намагається побороти свої страхи та отримати свободу. У Номерів все підпорядковується верховному правителю – Нулю. Але життя змінюється з появою новачка, якому не відомі чинні закони. Номери хочуть самостійно вирішувати долю, отримати імена й творити новий світ.