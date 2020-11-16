Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1895
1920
1945
🕛
Toggle navigation
Сиве волосся з'являється раніше, аніж мудрість
Дзвінка Матіяш
До теми
Деструктор класики
Серія інтерпретованих інфант Веласкеса і пристрасть художника до моторошних деталей стають провідниками глядача у глибинний сенс його творів, якими зафіксовано стан передчуття неминучої катастрофи.
16.11.20
|
|
Штука
Антитіла після певних застуд можуть захищати від коронавірусу
Деякі антитіла після коронавірусних застуд реагують і на SARS-CoV-2.
15.11.20
|
|
Наука
Фільм «Номери» Сенцова і Сеітаблаєва у Львові
Ув’язнене суспільство намагається побороти свої страхи та отримати свободу. У Номерів все підпорядковується верховному правителю – Нулю. Але життя змінюється з появою новачка, якому не відомі чинні закони. Номери хочуть самостійно вирішувати долю, отримати імена й творити новий світ.
15.11.20
|
|
Штука
Жінка за стіною
Ганна Улюра
Цей роман читають нині як книжку про жіночу автономію, про ціну, яку жінка платить, щоб усвідомити себе не дружино-мамою-господинею, а людиною, читають як високохудожній феміністичний маніфест. Цілком підставово.
14.11.20
|
|
Штука
Достатньо зійти в льох?
Василь МАХНО
Кожен з нас може знайти перетин світів, хоча би у Белґраді – або у пивниці власного будинку...
14.11.20
|
|
Дискурси
Живий музичний ґрунт
Діана Горбань
Школа традиційної музики сформувала львівську спільноту, яка практикує українські танці та співи, створила коло людей, через яке надалі мандруватиме крізь покоління музика – те джерело, що дає наснагу кожному зокрема і силу нації назагал.
13.11.20
|
|
Штука
Львів і Лондон попрощалися із Гері Боуменом
Анна Сидоренко
З превеликим сумом мистецький Львів довідався, що не стало чуйної людини, активного благодійника-мецената, чудової людини – Гері Боумена (Романа Оленича), який упокоївся цими днями в Лондоні.
13.11.20
|
|
Штука
Науковці знайшли математичний ген
Ген ROBO1 збільшує ділянки в мозку, що опрацьовують числові величини, та допомагає дітям краще розв’язувати математичні задачі.
12.11.20
|
|
Наука