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Франсуа Огюст Рене Роден
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Франсуа Огюст Рене Роден
Четвер, Листопад 12, 2020 - 09:30
До теми
Чи буде Байден кращим за Трампа?
Максим МУЛЯР
Чи стане Джо Байден кориснішим для України президентом США? Сподіваймося на краще. Тим більше, що для цього є доволі підстав.
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У світі
Вибір партнера: чи притягуються протилежності?
Імунний запах не настільки важливий для тривалих стосунків, як припускали досі.
10.11.20
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Наука
Нескінченні історії
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Існує обґрунтована підозра, що деякі процеси завершаться лише тоді, коли людство перестане продукувати вуглекислий газ на цій планеті. Огляд подій тижня в Україні
10.11.20
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Україна
Чому ненависть та іншування так сильно зросли в Америці
Крісті Ашванден
Про особливості теперішньої політичної поляризації у США, Великий каньйон, який розділяє «червоних» і «синіх» американців
09.11.20
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Наука
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09.11.20
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Дискурси
Чи можливий трампізм без Дональда Трампа
Енн Епплбом
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09.11.20
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Дискурси
Чим зумовлене музичне задоволення?
Вимірювання мозкових хвиль демонструє, що відбувається в мозку під час слухання емоційної музики.
08.11.20
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Наука
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Це історія довга і окрема: про форми імен у постсовєтських країнах; про те, що «Діма» – це як блідий підсолоджений чай у пакетиках, а «Дмитро» – це Байда-Вишневецький...
08.11.20
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Дискурси