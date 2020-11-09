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Брехня звивається, як гадюка. Лише мертвою вона пряма і не прикидається
Мартін Лютер
До теми
Чому ненависть та іншування так сильно зросли в Америці?
Крісті Ашванден
В огляді наукових публікацій у журналі Science п'ятнадцять дослідників намагалися зрозуміти особливості теперішньої політичної поляризації у США. Scientific American поспілкувався з головним автором цієї публікації.
09.11.20
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Наука
Чим зумовлене музичне задоволення?
Вимірювання мозкових хвиль демонструє, що відбувається в мозку під час слухання емоційної музики.
08.11.20
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Наука
На відхід Януша Шубера
Василь МАХНО
У наших з Янушем розмовах ми часто передавали один одному два українські ключі: Никифор і Антонич.
07.11.20
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Дискурси
Пролітаючи над..: Крехівський монастир
Ігор МАРТИНІВ
Одна з найбільших святинь Галичини. Теперішній Василіанський монастир заснували 1612 року, у 1949-му розграбували, закрили і перетворили на інтернат.
06.11.20
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Галичина
Зеленський як персонаж
Назарій Заноз
Зеленському треба докласти чимало зусиль, аби позбутися іміджу персонажа та довести власну самостійність. Як і Україні
06.11.20
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Дискурси
«Театр у кошику» знову вражає
Мирослав МАРИНОВИЧ
У цьому шаленому світі все-таки знаходяться люди, які попри все прагнуть творити для нас оази, де можна перепочити і набратися духовних сил
06.11.20
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Штука
Реваші і координати
Тарас Прохасько
Щоденні побутові звички, маркери і новації служать аналізатором плину спадковості і мінливості, змінності незмінного і незмінністю змінності.
05.11.20
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Дискурси
«Борис Годунов» у Цюриху
Кирило Карабиць
Оркестр і хор під час вистави звучали не з оркестрової ями, а з репетиційної зали, що розташована неподалік від оперного театру. За допомогою оптоволоконного кабелю синхронізований звук віртуально подавався зі швидкістю світла до оперного театру.
05.11.20
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Штука