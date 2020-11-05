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Ціною величі є відповідальність
Вінстон Черчилль
До теми
Сім варіантів коронавірусу
За легкого перебігу COVID-19 наступають симптоми, які можна поділити на сім груп.
05.11.20
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Наука
Індульґенція на свавілля
Олександр КОСТЕНКО
Незалежність будь-якого суду не може тлумачитися таким чином, що він виключає протидію його свавільним рішенням.
05.11.20
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Україна
David Bowie «The Man Who Sold The World» – 50 років
Ілько ЛЕМКО
Отого 4 листопада 1970 року, в день виходу альбому, Девіду Бові було 23 роки. Кажуть, що музиканти, та й усі митці загалом, створюють найгеніальніше у молоді роки. Щодо рокової музики – і щодо Девіда Бові – це свята правда
04.11.20
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Минуле
Росія після Путіна: до чого готуватись Україні?
Катерина Глущенко
Яким би не був трансформаційний сценарій для Росії після Путіна, він потребує від України та світу детального плану дій.
04.11.20
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Україна
Затоплена тектонічна плита
Неподалік канадського узбережжя колись була третя океанічна плита.
04.11.20
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Наука
Мультитаскинг корелює з погіршенням пам'яті і уваги
У сучасному світі наш мозок перевантажений щоденним напливом найрізноманітнішої інформації. Чимало науковців вірять, що це шкодить когнітивним здібностям.
03.11.20
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Наука
«Бажаємо до України!»
Наталія ФЕЩУК
102 роки тому в Чернівцях відбулися велелюдні народні збори. Віче проголосило возз'єднання Північної Буковини із ЗУНР та подальшу злуку з Великою Україною.
03.11.20
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Минуле
Реальність княжого Звенигорода
Юлія ПОЛІКОВСЬКА
Вперше в Україні середньовічну княжу столицю відтворили у віртуальній реальності. Подорожі в часі у давній Звенигород почнуть проводити навесні 2021 року.
03.11.20
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Галичина