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На світ навколишній дивись, як Альбрехт Дюрер вмів колись
Йоганн фон Ґете
До теми
Затоплена тектонічна плита
Неподалік канадського узбережжя колись була третя океанічна плита.
04.11.20
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Наука
Мультитаскинг корелює з погіршенням пам'яті і уваги
У сучасному світі наш мозок перевантажений щоденним напливом найрізноманітнішої інформації. Чимало науковців вірять, що це шкодить когнітивним здібностям.
03.11.20
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Наука
«Бажаємо до України!»
Наталія ФЕЩУК
102 роки тому в Чернівцях відбулися велелюдні народні збори. Віче проголосило возз'єднання Північної Буковини із ЗУНР та подальшу злуку з Великою Україною.
03.11.20
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Минуле
Реальність княжого Звенигорода
Юлія ПОЛІКОВСЬКА
Вперше в Україні середньовічну княжу столицю відтворили у віртуальній реальності. Подорожі в часі у давній Звенигород почнуть проводити навесні 2021 року.
03.11.20
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Галичина
Шмайда був, є і буде!
Юрій Бача
Сто років тому в Красному Броді, нашому давньому селі на Пряшівщині, народився Михайло Шмайда (1920—2017), видатний лемківський фольклорист та яскравий український письменник
02.11.20
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Минуле
Підвищена загазованість
Юрко ТИМЧУК
Існує підозра, що «нагорі» періодично харчуються N₂O (він же звеселяючий газ), щоб потім видихати спожите на тих, хто «внизу», аби вони сміялися, перериваючи регіт матюками. Огляд подій тижня
02.11.20
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Україна
Перший день
Богдан Нижанківський
Листопад 1918. Погляд з львівської брами (збірка «Вулиця», 1936 рік)
01.11.20
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Минуле
Гренландська акула: у віці 245 років має молодий мозок
Мозок тварини, що серед усіх хребетних на планеті живе найдовше, старіє на диво повільно.
01.11.20
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Наука