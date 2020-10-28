Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1895
1920
1945
🕛
Toggle navigation
Претензії зробити частину істини цілою мусить викликати протест.
Джон Стюарт Мiлль
До теми
Це не те, що ви думаєте
Ігор та Пітер Померанцеви
Це не ще одне видання про пропаганду, маніпуляції та фейки і не спроба описати інформаційні війни. Це про те, як пропаганда прагне сформувати наші найглибші думки та почуття — ще до того, як ми встигнемо вдатися до опору
28.10.20
|
|
Штука
Найгірший лиходій
Хосе Марія Карраскаль
Жан-Жак Руссо: “Людина народжується вільною, але повсюди вона в кайданах”. Не можна сказати більшої брехні меншою кількістю слів
27.10.20
|
|
Дискурси
Тільки вільне і професійне
Роксана Харчук
Патріотизм у кіно ‒ це насамперед професіоналізм сценариста, режисера, оператора, акторів, костюмерів і всіх, всіх, всіх, хто до фільму дотичний. Питання лише в тому, яка комісія в Україні може розпізнати професіоналізм? Здається, ніяка. І це проблема.
27.10.20
|
|
Штука
Чи ми розумніші, ніж попередники?
Когнітивні здібності змінюються впродовж життя та з поколіннями.
27.10.20
|
|
Наука
Бодун
Андрій ЛЮБКА
Я вже сумую за цим парадом усміхнених і оптимістичних облич кандидатів, що стрункими рядами вирушили в депутати, аби покращити ̶с̶в̶о̶є̶ наше майбутнє.
27.10.20
|
|
Дискурси
Коли ікона живе
Іванка Крип'якевич-Димид
У різьбленні, золоченні та срібленні — довготривалих процесах — виливається любов до ікони. І коли дивишся на неї, ця любов переходить до тебе. Тепло позолоти й дерева допомагає молитися, бо ж ікона для того й покликана, щоби допомагати молитися, аби людина, замилувана красою, прославляла Бога.
26.10.20
|
|
Штука
Помста
Михайло Шмайда
До столітнього за тиждень ювілею лемківського фольклориста та яскравого письменника Михайла Шмайди з Пряшівщини нагадаємо одне з його оповідань.
25.10.20
|
|
Минуле
49 ознак описують наш світ
Наш мозок потребує на диво мало категорій, щоб розпізнати практично всі об’єкти.
25.10.20
|
|
Наука