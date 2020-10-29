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Здирання шкіри з продажного судді
головна
Ґерард Давід «Здирання шкіри з продажного судді» (частина диптиху «Суд Камбіса»)
Четвер, Жовтень 29, 2020 - 23:15
До теми
Це не те, що ви думаєте
Ігор та Пітер Померанцеви
Це не ще одне видання про пропаганду, маніпуляції та фейки і не спроба описати інформаційні війни. Це про те, як пропаганда прагне сформувати наші найглибші думки та почуття — ще до того, як ми встигнемо вдатися до опору
28.10.20
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Штука
Найгірший лиходій
Хосе Марія Карраскаль
Жан-Жак Руссо: “Людина народжується вільною, але повсюди вона в кайданах”. Не можна сказати більшої брехні меншою кількістю слів
27.10.20
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Дискурси
Тільки вільне і професійне
Роксана Харчук
Патріотизм у кіно ‒ це насамперед професіоналізм сценариста, режисера, оператора, акторів, костюмерів і всіх, всіх, всіх, хто до фільму дотичний. Питання лише в тому, яка комісія в Україні може розпізнати професіоналізм? Здається, ніяка. І це проблема.
27.10.20
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Штука
Чи ми розумніші, ніж попередники?
Когнітивні здібності змінюються впродовж життя та з поколіннями.
27.10.20
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Наука
Бодун
Андрій ЛЮБКА
Я вже сумую за цим парадом усміхнених і оптимістичних облич кандидатів, що стрункими рядами вирушили в депутати, аби покращити ̶с̶в̶о̶є̶ наше майбутнє.
27.10.20
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Дискурси
Коли ікона живе
Іванка Крип'якевич-Димид
У різьбленні, золоченні та срібленні — довготривалих процесах — виливається любов до ікони. І коли дивишся на неї, ця любов переходить до тебе. Тепло позолоти й дерева допомагає молитися, бо ж ікона для того й покликана, щоби допомагати молитися, аби людина, замилувана красою, прославляла Бога.
26.10.20
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Штука
Помста
Михайло Шмайда
До столітнього за тиждень ювілею лемківського фольклориста та яскравого письменника Михайла Шмайди з Пряшівщини нагадаємо одне з його оповідань.
25.10.20
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Минуле
49 ознак описують наш світ
Наш мозок потребує на диво мало категорій, щоб розпізнати практично всі об’єкти.
25.10.20
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Наука