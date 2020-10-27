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Боже Великий, Творче всесильний, на нашу рідну землю споглянь!
стрілецька пісня
До теми
Тільки вільне і професійне
Роксана Харчук
Патріотизм у кіно ‒ це насамперед професіоналізм сценариста, режисера, оператора, акторів, костюмерів і всіх, всіх, всіх, хто до фільму дотичний. Питання лише в тому, яка комісія в Україні може розпізнати професіоналізм? Здається, ніяка. І це проблема.
27.10.20
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Штука
Чи ми розумніші, ніж попередники?
Когнітивні здібності змінюються впродовж життя та з поколіннями.
27.10.20
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Наука
Коли ікона живе
Іванка Крип'якевич-Димид
У різьбленні, золоченні та срібленні — довготривалих процесах — виливається любов до ікони. І коли дивишся на неї, ця любов переходить до тебе. Тепло позолоти й дерева допомагає молитися, бо ж ікона для того й покликана, щоби допомагати молитися, аби людина, замилувана красою, прославляла Бога.
26.10.20
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Штука
Помста
Михайло Шмайда
До столітнього за тиждень ювілею лемківського фольклориста та яскравого письменника Михайла Шмайди з Пряшівщини нагадаємо одне з його оповідань.
25.10.20
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Минуле
49 ознак описують наш світ
Наш мозок потребує на диво мало категорій, щоб розпізнати практично всі об’єкти.
25.10.20
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Наука
Одновітрильний дім
Василь МАХНО
мохом світла і кухликом музики: у кульбаб наших жовті картузики прихилились під двері зими
24.10.20
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Дискурси
Пролітаючи над..: Жовківський замок
Ігор МАРТИНІВ
Твердиня витримала не одну облогу, хоча кілька разів її здобували козаки. Тут бував гетьман Іван Мазепа і квартирував російський цар Петро І. Тепер замок у занедбаному стані.
24.10.20
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Галичина
Чи ми живемо у симуляції? Ймовірність 50 на 50
Аніл Анатасвамі
Науковці кажуть, що шанси приблизно 50/50 з невеликою перевагою, що наш світ все-таки реальний.
23.10.20
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Наука