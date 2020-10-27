Боже Великий, Творче всесильний, на нашу рідну землю споглянь!

Тільки вільне і професійне

Роксана Харчук

Патріотизм у кіно ‒ це насамперед професіоналізм сценариста, режисера, оператора, акторів, костюмерів і всіх, всіх, всіх, хто до фільму дотичний. Питання лише в тому, яка комісія в Україні може розпізнати професіоналізм? Здається, ніяка. І це проблема.