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Світ – не шоу, лем арена битви
Джузеппе Мадзіні
До теми
Чи ми розумніші, ніж попередники?
Когнітивні здібності змінюються впродовж життя та з поколіннями.
27.10.20
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Наука
Коли ікона живе
Іванка Крип'якевич-Димид
У різьбленні, золоченні та срібленні — довготривалих процесах — виливається любов до ікони. І коли дивишся на неї, ця любов переходить до тебе. Тепло позолоти й дерева допомагає молитися, бо ж ікона для того й покликана, щоби допомагати молитися, аби людина, замилувана красою, прославляла Бога.
26.10.20
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Штука
Помста
Михайло Шмайда
До столітнього за тиждень ювілею лемківського фольклориста та яскравого письменника Михайла Шмайди з Пряшівщини нагадаємо одне з його оповідань.
25.10.20
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Минуле
49 ознак описують наш світ
Наш мозок потребує на диво мало категорій, щоб розпізнати практично всі об’єкти.
25.10.20
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Наука
Одновітрильний дім
Василь МАХНО
мохом світла і кухликом музики: у кульбаб наших жовті картузики прихилились під двері зими
24.10.20
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Дискурси
Чи ми живемо у симуляції? Ймовірність 50 на 50
Аніл Анатасвамі
Науковці кажуть, що шанси приблизно 50/50 з невеликою перевагою, що наш світ все-таки реальний.
23.10.20
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Наука
Ви є сіль землі
Марта Кузій-Андрущак
Ці інсценізації етноспрямовані й використовують давні пісні, орнаментику, обрядовість – патерни, котрі працюють на самоідентифікацію нас як українців. У сумарному посилі ця продукція має шанс залишити український слід в історії культури.
23.10.20
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Штука
Церква і гомосексуальність
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Справжній інформаційний землетрус в християнському світі викликали слова Папи Франціска на захист одностатевих шлюбів. Це ж дійсно руйнування всіх усталених уявлень про Церкву.
23.10.20
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У світі