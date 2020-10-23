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80 років Пеле
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80 років Пеле, досі найкращого футболіста всіх часів і народів
П'ятниця, Жовтень 23, 2020 - 00:15
До теми
Різке збільшення енергоспоживання з 1950-го
Упродовж останніх 70 років людство спожило більше енергії, ніж до того упродовж майже 11 700 років.
22.10.20
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Наука
Троє мушкетерів і собака
Уляна Галич
«Червоні хащі» – книжка про людяність, про вміння залишатися собою навіть у найбільш безнадійних обставинах. Також це текст про стосунки між людьми, вміння вибудовувати ці стосунки, вміння бачити і пробачати іншим те, що важко пробачити навіть самому собі.
21.10.20
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Штука
«П’яні гроші» мостиського бюджету
Мар'ян ХОМЯК
Наприкінці ХІХ ст. Мостиська були знані в Галичині не лише зі славетних «фуяр» та кінних ярмарків, які одначе тоді уже занепадали, але і зі своєї занедбаності
20.10.20
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Минуле
Освідченні грядуть
Олександр Ірванець
Дрімучість, незнання елементарних істин перестає бути рисою, неприйнятною в суспільстві: найвище керівництво охоче демонструє анальфабетизм.
20.10.20
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Дискурси
Мандрівка краєм на пів тисячі сторінках
Наталія ФЕЩУК
У Чернівцях видали унікальний фотоальбом «Буковина» — такого об’ємного ілюстрованого видання ще не було.
20.10.20
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Галичина
Проблеми профдеформації
Юрко ТИМЧУК
Якщо освіта колись оклигає після карантинів і локдаунів, то між партами і дошкою з крейдою з’явиться новий едукаційний предмет з назвою «вміння вчасно стулити писок».
19.10.20
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Україна
Дві України
Андрій Бондар
Та, що не любить себе і зневажає, бо звикла жити в колі цих страждань і нічого змінювати не хоче. І та – як глум з усієї нашої премордіяльної безголовости і приречености
19.10.20
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Дискурси
Пісня ночі
Любов Морозова
Відбулася онлайн-презентація нової опери Максима Коломійця «Ніч», де головною героїнею є… відома пісня «Ніч яка місячна». Прем’єру спільно підготували Kyiv Symphony Orchestra разом з італійським дириґентом Луїджі Ґаджеро, хор Українського радіо під орудою Юлії Ткач та культурне об’єднання «Hronotop.ua».
19.10.20
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Штука