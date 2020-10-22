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Кеннет Ноланд
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Кеннет Ноланд
Четвер, Жовтень 22, 2020 - 09:15
До теми
Троє мушкетерів і собака
Уляна Галич
«Червоні хащі» – книжка про людяність, про вміння залишатися собою навіть у найбільш безнадійних обставинах. Також це текст про стосунки між людьми, вміння вибудовувати ці стосунки, вміння бачити і пробачати іншим те, що важко пробачити навіть самому собі.
21.10.20
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Штука
«П’яні гроші» мостиського бюджету
Мар'ян ХОМЯК
Наприкінці ХІХ ст. Мостиська були знані в Галичині не лише зі славетних «фуяр» та кінних ярмарків, які одначе тоді уже занепадали, але і зі своєї занедбаності
20.10.20
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Минуле
Дві України
Андрій Бондар
Та, що не любить себе і зневажає, бо звикла жити в колі цих страждань і нічого змінювати не хоче. І та – як глум з усієї нашої премордіяльної безголовости і приречености
19.10.20
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Дискурси
Пісня ночі
Любов Морозова
Відбулася онлайн-презентація нової опери Максима Коломійця «Ніч», де головною героїнею є… відома пісня «Ніч яка місячна». Прем’єру спільно підготували Kyiv Symphony Orchestra разом з італійським дириґентом Луїджі Ґаджеро, хор Українського радіо під орудою Юлії Ткач та культурне об’єднання «Hronotop.ua».
19.10.20
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Штука
Собаки по-іншому впізнають обличчя
Мозок собаки сильніше реагує на представників свого виду та не має спеціальних ділянок для розпізнавання обличчя.
18.10.20
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Наука
Розколота душа
Михайло Шмайда
За два тижні матимемо столітній ювілей лемківського фольклориста та яскравого письменника Михайла Шмайди з Пряшівщини. "Розколота душа (Сповідь шизофреніка)" – остання його опублікована повість
18.10.20
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Минуле
Нобель з економіки: за розвиток теорії аукціонів
Шведська королівська академія наук нагородила П. Мілґрома та Р. Вілсона за розвиток теорії аукціонів — відгалуження теорії ігор.
17.10.20
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Наука
Клани Киргизстану
Максим МУЛЯР
Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков подав до демісії. Главою держави став новоспечений прем'єр Садир Жапаров. Загалом ситуація виглядає дуже непевною.
16.10.20
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У світі