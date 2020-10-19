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Криволап-місяць
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"Місяць над річкою". Анатолій Криволап. 2008 рік
Понеділок, Жовтень 19, 2020 - 23:15
До теми
Собаки по-іншому впізнають обличчя
Мозок собаки сильніше реагує на представників свого виду та не має спеціальних ділянок для розпізнавання обличчя.
18.10.20
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Наука
Нобель з економіки: за розвиток теорії аукціонів
Шведська королівська академія наук нагородила П. Мілґрома та Р. Вілсона за розвиток теорії аукціонів — відгалуження теорії ігор.
17.10.20
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Наука
Клани Киргизстану
Максим МУЛЯР
Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков подав до демісії. Главою держави став новоспечений прем'єр Садир Жапаров. Загалом ситуація виглядає дуже непевною.
16.10.20
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У світі
Оцифрована мистецька періодика
«Екземпляри ХХ. Літературно-мистецька періодика ХХ століття» – проєкт, спрямований на вивчення знакових періодичних видань про літературу і мистецтво XX століття, які виходили на території України або створювались українцями діаспори.
16.10.20
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Штука
Сержанти, чотарі і сотники
Тарас Прохасько
Раптом виявилося так багато тих, хто претендує на сержанта і трохи вище. Тих, що живуть серед солдатів, але мають стати за них відповідальними. Аби вони ся не повбивали
15.10.20
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Дискурси
Так ми на острів Еею приїхали згодом
Ганна Улюра
Цирцея не хоче належати до тих, серед кого народилася і виросла, вона відкидає ідею фатуму і призначення, вона спростовує свою «божественну природу», щоб згодом підважити і «жіноче буття», ширше – вона протистоїть тому, щоб біологія/фізіологія визначала її долю.
15.10.20
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Штука
Уродини «Піккардійської Терції»
Андрій Капраль
Два основних сольних голоси (які співають поезію й основну мелодію), а решта – це група, яка умовно виконує інструментальні партії, тільки голосами. Отже, люди, слухаючи акапельні колективи, чітко можуть зрозуміти, що це – саме ми.
14.10.20
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Штука
Нобель з хімії – за Crispr-CaS9
Двоє науковиць отримали Нобелівську премію з хімії за створення технології редагування ДНК.
14.10.20
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Наука