Перейти до основного матеріалу
Старий дизайн →
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1895
1920
1945
🕛
Toggle navigation
Роберт Меплторп
головна
Роберт Меплторп «Мелодія» (1989)
Четвер, Жовтень 15, 2020 - 23:30
До теми
Так ми на острів Еею приїхали згодом
Ганна Улюра
Цирцея не хоче належати до тих, серед кого народилася і виросла, вона відкидає ідею фатуму і призначення, вона спростовує свою «божественну природу», щоб згодом підважити і «жіноче буття», ширше – вона протистоїть тому, щоб біологія/фізіологія визначала її долю.
15.10.20
|
|
Штука
Уродини «Піккардійської Терції»
Андрій Капраль
Два основних сольних голоси (які співають поезію й основну мелодію), а решта – це група, яка умовно виконує інструментальні партії, тільки голосами. Отже, люди, слухаючи акапельні колективи, чітко можуть зрозуміти, що це – саме ми.
14.10.20
|
|
Штука
Нобель з хімії – за Crispr-CaS9
Двоє науковиць отримали Нобелівську премію з хімії за створення технології редагування ДНК.
14.10.20
|
|
Наука
Українець на бієнале в Південній Кореї
Створюючи цифрову «природу», Степан Рябченко присвячує її ідеї встановлення гармонії між людиною та довкіллям, коли кожен учасник відносин наділений свідомістю та суб’єктністю.
13.10.20
|
|
Штука
Цитатні джерела чинного правопису та їхня відсутність
Орест Друль
Аналіз ілюстрацій у правописі: 37% в той чи інший спосіб спотворені при цитуванні, а найбільше цитат, виявляється, зі сталінських часів.
13.10.20
|
|
Україна
Ефект плацебо виявили на біохімічному рівні
Ефект уявного лікування змінює молекулярну сигнатуру білків у крові.
13.10.20
|
|
Наука
«60 років Незалежності» Олега Тістола
Наталія Маценко
Для Тістола Львів — місце, де минули студентські роки, сповнене безліччю веселих і романтичних спогадів, добре знайоме та близьке за духом, адже саме у Львові художник навчався в Академії мистецтв.
12.10.20
|
|
Штука
Лілейний ювілей
Олександр БОЙЧЕНКО
Двадцять п’ять років тому мені було двадцять п’ять років. Слова «життя» і «щастя» я вважав тоді синонімами і мав для цього скільки завгодно підстав...
12.10.20
|
|
Дискурси