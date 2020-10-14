Щасливий, хто міг пізнати причини речей і поклав усі страхи під ноги

«60 років Незалежності» Олега Тістола

Наталія Маценко

Для Тістола Львів — місце, де минули студентські роки, сповнене безліччю веселих і романтичних спогадів, добре знайоме та близьке за духом, адже саме у Львові художник навчався в Академії мистецтв.