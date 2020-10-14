Перейти до основного матеріалу
Старий дизайн →
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1895
1920
1945
🕛
Toggle navigation
Щасливий, хто міг пізнати причини речей і поклав усі страхи під ноги
Вергілій
До теми
Нобель з хімії – за Crispr-CaS9
Двоє науковиць отримали Нобелівську премію з хімії за створення технології редагування ДНК.
14.10.20
|
|
Наука
Цитатні джерела чинного правопису та їхня відсутність
Орест Друль
Аналіз ілюстрацій у правописі: 37% в той чи інший спосіб спотворені при цитуванні, а найбільше цитат, виявляється, зі сталінських часів.
13.10.20
|
|
Україна
Ефект плацебо виявили на біохімічному рівні
Ефект уявного лікування змінює молекулярну сигнатуру білків у крові.
13.10.20
|
|
Наука
«60 років Незалежності» Олега Тістола
Наталія Маценко
Для Тістола Львів — місце, де минули студентські роки, сповнене безліччю веселих і романтичних спогадів, добре знайоме та близьке за духом, адже саме у Львові художник навчався в Академії мистецтв.
12.10.20
|
|
Штука
Дві моделі
Маріо Варґас Льйоса
Однією з найсуперечливіших тез лібералізму нині є те, що вперше в історії людства країни можуть вибирати: бути їм бідними чи процвітаючими.
11.10.20
|
|
Дискурси
Коли штучний інтелект творить мистецтво
Дослідження аналізує, коли авторство визнають за штучним інтелектом і яку роль при цьому відіграє наділення ШІ людськими рисами.
11.10.20
|
|
Наука
Як хата
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Хата нікуда ни дінетци, казала мені баба Юзиха. Бо щось має бути незмінним. Несхитним. Вірним. Чому можна довіряти.
11.10.20
|
|
Дискурси
Помер поет Микола Петренко
Пісня на його слова «Намалюй мені ніч» стала не просто джазовим хітом, а одним з символів шістдесятництва, того руху українського спротиву русифікації, до якого письменник був належний своєю багаторічною активною творчістю.
10.10.20
|
|
Штука