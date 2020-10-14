Дім Франка святкує 80-ліття

Богдан ТИХОЛОЗ

Хочемо розповісти людські історії Дому Франка. Бо це не тільки музей самого Франка, не тільки музей його дітей чи дружини – це музей, який творили люди, упродовж багатьох років, в різних обставинах, в різних історичних епохах.