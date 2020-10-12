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Болеслав Бєґас
Понеділок, Жовтень 12, 2020 - 10:00
До теми
Коли штучний інтелект творить мистецтво
Дослідження аналізує, коли авторство визнають за штучним інтелектом і яку роль при цьому відіграє наділення ШІ людськими рисами.
11.10.20
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Наука
Помер поет Микола Петренко
Пісня на його слова «Намалюй мені ніч» стала не просто джазовим хітом, а одним з символів шістдесятництва, того руху українського спротиву русифікації, до якого письменник був належний своєю багаторічною активною творчістю.
10.10.20
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Штука
Hôtel Beauséjour
Василь МАХНО
у святі яке–як знаєш–завжди з тобою: у порожньому домі – терпкість Merlot у дворі – цямрало іржаве відро переповнене дощовою водою
10.10.20
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Дискурси
Дім Франка святкує 80-ліття
Богдан ТИХОЛОЗ
Хочемо розповісти людські історії Дому Франка. Бо це не тільки музей самого Франка, не тільки музей його дітей чи дружини – це музей, який творили люди, упродовж багатьох років, в різних обставинах, в різних історичних епохах.
09.10.20
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Штука
Нобель з фізики – «за відкриття найтемніших секретів Всесвіту»
Британський космолог Роджер Пенроуз одержить половину премії, а решту розділять між собою астрофізики Райнгард Ґенцель з Німеччини та Андреа Ґез зі США.
09.10.20
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Наука
Урок ресентименту від Оксани Луцишиної
Ігор Котик
Донедавна події Революції на граніті не були предметом зображення української романістики. Ситуація змінилася приблизно рік тому, коли у світ вийшов роман Оксани Луцишиної «Іван і Феба». Приблизно третина роману присвячена подіям того сплеску громадянської активности, що мав місце в Києві у жовтні 1990-го.
08.10.20
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Штука
Стрий. Магнолія. Кіно
Юлія Овсяник
Місто всіх перехресть стане містом-садом. У Стрию активно висаджують квітучі дерева, а його квітка-символ – магнолія – тепер героїня фільму.
08.10.20
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Галичина
І дай жити іншим
Тарас Прохасько
Можна сказати так: пиши сам і дай читати іншим. Або: витрачай час і дай його витрачати іншим. Бо саме свідоме витрачання часу і є реальним життям.
08.10.20
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Дискурси