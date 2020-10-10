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Микола Петренко
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Микола Петренко (†10.10.2020)
Субота, Жовтень 10, 2020 - 16:00
До теми
Дім Франка святкує 80-ліття
Богдан ТИХОЛОЗ
Хочемо розповісти людські історії Дому Франка. Бо це не тільки музей самого Франка, не тільки музей його дітей чи дружини – це музей, який творили люди, упродовж багатьох років, в різних обставинах, в різних історичних епохах.
09.10.20
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Штука
Нобель з фізики – «за відкриття найтемніших секретів Всесвіту»
Британський космолог Роджер Пенроуз одержить половину премії, а решту розділять між собою астрофізики Райнгард Ґенцель з Німеччини та Андреа Ґез зі США.
09.10.20
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Наука
Урок ресентименту від Оксани Луцишиної
Ігор Котик
Донедавна події Революції на граніті не були предметом зображення української романістики. Ситуація змінилася приблизно рік тому, коли у світ вийшов роман Оксани Луцишиної «Іван і Феба». Приблизно третина роману присвячена подіям того сплеску громадянської активности, що мав місце в Києві у жовтні 1990-го.
08.10.20
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Штука
Нобель з медицини – за дослідження гепатиту С
Завдяки трьом ученим ми можемо виявляти та лікувати смертельну хворобу печінки.
08.10.20
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Наука
Мова – моторошний паразит
Юрій Винничук
Мова – наче паразит орхідея, оплітає нас і висмоктує. Когось це дратує, а комусь приносить задоволення.
07.10.20
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Дискурси
Нам треба більше фантазії
Пітер Померанцев
Успішний пропагандист працює в тому ж місці, що й художник. Він входить в відносини людини, слова і світу, робить людину маленькою і притягує до себе.
07.10.20
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Галичина
«Хорти чи лягаві»
Кармен Посадас
Півнячі бої навколо закону про транссексуальність, який дозволить визначати свою статеву ідентичність попросту особистим рішенням
07.10.20
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Дискурси
Фронтера у Луцьку: фестиваль-ріка
Юстина Добуш
Маленька команда з Луцька дала письменникам та читачам усвідомлення того, що література не може бути зустріччю в Zoom. Адже література – це щось настільки метафізичне, що потребує сакрального існування поза межами цифрових технологій для того, щоб продовжувати жити.
07.10.20
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Штука