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Lennon 80
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80 років від народження Джона Леннона
П'ятниця, Жовтень 9, 2020 - 22:00
До теми
Дім Франка святкує 80-ліття
Богдан ТИХОЛОЗ
Хочемо розповісти людські історії Дому Франка. Бо це не тільки музей самого Франка, не тільки музей його дітей чи дружини – це музей, який творили люди, упродовж багатьох років, в різних обставинах, в різних історичних епохах.
09.10.20
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Штука
Нобель з фізики – «за відкриття найтемніших секретів Всесвіту»
Британський космолог Роджер Пенроуз одержить половину премії, а решту розділять між собою астрофізики Райнгард Ґенцель з Німеччини та Андреа Ґез зі США
09.10.20
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Наука
Урок ресентименту від Оксани Луцишиної
Ігор Котик
Донедавна події Революції на граніті не були предметом зображення української романістики. Ситуація змінилася приблизно рік тому, коли у світ вийшов роман Оксани Луцишиної «Іван і Феба». Приблизно третина роману присвячена подіям того сплеску громадянської активности, що мав місце в Києві у жовтні 1990-го.
08.10.20
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Штука
Нобель з медицини – за дослідження гепатиту С
Завдяки трьом ученим ми можемо виявляти та лікувати смертельну хворобу печінки.
08.10.20
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Наука
Мова – моторошний паразит
Юрій Винничук
Мова – наче паразит орхідея, оплітає нас і висмоктує. Когось це дратує, а комусь приносить задоволення.
07.10.20
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Дискурси
«Хорти чи лягаві»
Кармен Посадас
Півнячі бої навколо закону про транссексуальність, який дозволить визначати свою статеву ідентичність попросту особистим рішенням
07.10.20
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Дискурси
Найогидніші вибори
Андрій ЛЮБКА
Місцеві вибори здаються огиднішими й бруднішими за центральні. Бо місцевих кандидатів ми краще знаємо, тому їхній цинізм і нахабність обіцянок особливо гидкі.
06.10.20
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Дискурси
«Коза»: культ і авантюра
Анна ЗОЛОТНЮК
«Коза» — це те, що одного разу сталося з Тернополем і більше не повториться. Вона завжди встановлювала межі актуальної культури, а деколи виходила за них. Вона була першим закладом нової міської культури.
06.10.20
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Штука