Братіслава

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Віктор Гулик «Чуміл» («Людина за роботою»), вулична скульптура в Братіславі (Panská 251)
Четвер, Жовтень 8, 2020 - 19:30
До теми
Нобель з медицини – за дослідження гепатиту С
Завдяки трьом ученим ми можемо виявляти та лікувати смертельну хворобу печінки.
08.10.20
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Наука
Поєдналися знову
Мирослав МАРИНОВИЧ
У Книзі Буття новий запис: 3 жовтня 2020 року відійшла у вічність Раїса Панасівна Руденко. Кажуть, перед смертю марила, розмовляла з Миколою Даниловичем. І вже їх більше ніхто і ніщо не роз’єднає, далі в них – вічність.
06.10.20
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Україна
Львівській опері – 120
У святковому концерті взяли участь запрошені виконавці: солісти Національної опери України Валентин Дитюк (тенор) та Сергій Магера (бас), запрошена солістка Метрополітен-опера і Паризької опери Ольга Кульчинська (сопрано) та українська диригентка Оксана Линів, яка з успіхом виступає на провідних європейських сценах.
05.10.20
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Штука
Гасять всі
Юрко ТИМЧУК
Часто, аби понизити температуру довкілля, вогнегасник треба використати не за прямим призначенням, а як ударний інструмент по тій частині тіла, де є рот.
05.10.20
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Україна
Куди поспішає людина
Андрій Бондар
Розумію, що світ швидкий і динамічний, що інформації настільки багато, що знехтувати нею не можна. Але не можу зрозуміти в сучасній людині однієї речі: куди саме вона поспішає .
05.10.20
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Дискурси
Led Zeppelin III – 50 років
Ілько ЛЕМКО
Своїм третім альбомом Led Zeppelin довели, що остаточно завоювали світ, захопили його блюзовим і фолковим духом
05.10.20
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Минуле
І людиноподібні дражняться
Грайливо дражнять одне одного і шимпанзе, і горили, й інші гомініди.
04.10.20
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Наука
У теорії темної матерії виявили істотну прогалину
Вчені створили точну мапу розподілу темної матерії у трьох галактичних кластерах і виявили, що вона не узгоджується із теоретичними моделями.
04.10.20
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Наука