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Ірвінґ Пенн «Бжола» (1995)
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Ірвінґ Пенн «Бжола» (1995)
Середа, Жовтень 7, 2020 - 08:45
До теми
Львівській опері – 120
У святковому концерті взяли участь запрошені виконавці: солісти Національної опери України Валентин Дитюк (тенор) та Сергій Магера (бас), запрошена солістка Метрополітен-опера і Паризької опери Ольга Кульчинська (сопрано) та українська диригентка Оксана Линів, яка з успіхом виступає на провідних європейських сценах.
05.10.20
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Штука
І людиноподібні дражняться
Грайливо дражнять одне одного і шимпанзе, і горили, й інші гомініди.
04.10.20
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Наука
У теорії темної матерії виявили істотну прогалину
Вчені створили точну мапу розподілу темної матерії у трьох галактичних кластерах і виявили, що вона не узгоджується із теоретичними моделями.
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Наука
Психоаналіз як теорія новочасності
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Психоаналіз – це теорія складності всього. Приголомшливої складності. П'ята Фройдівська лекція у Львові
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Дискурси
Раси й расизм
Станіслав Комарек
Переконання, що ми є спасителями планети, змінюється на впевненість у тому, що ми її знищимо, і запекла ненависть до себе – це трансформована пиха й завищена самооцінка
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Дискурси
«Вигнання з Раю»: післямова
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Що сьогодні можемо вважати першообразом – духовну сутність, символічно позначену іконою, чи цифровий код, візуалізований умовним зображенням-маскою? Чи можна співставити відношення між Богом та Його іконічним зображенням з відношенням між цифровим кодом та його візуалізацією?
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Штука
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Наш вік коротшає? У нього такий задум? і каліграфія нічому не зарадить ні тиша тиш – ні звук ні стрекотня
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Дискурси
…камінь, листок, незнайдені двері…
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Дискурси