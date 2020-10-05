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Паласуело-омфала
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Омфала ІІ (фрагмент). Пабло Паласуело. 1962 рік
Понеділок, Жовтень 5, 2020 - 23:00
До теми
Львівській опері – 120
У святковому концерті взяли участь запрошені виконавці: солісти Національної опери України Валентин Дитюк (тенор) та Сергій Магера (бас), запрошена солістка Метрополітен-опера і Паризької опери Ольга Кульчинська (сопрано) та українська диригентка Оксана Линів, яка з успіхом виступає на провідних європейських сценах.
05.10.20
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Штука
І людиноподібні дражняться
Грайливо дражнять одне одного і шимпанзе, і горили, й інші гомініди.
04.10.20
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Наука
У теорії темної матерії виявили істотну прогалину
Вчені створили точну мапу розподілу темної матерії у трьох галактичних кластерах і виявили, що вона не узгоджується із теоретичними моделями.
04.10.20
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Наука
«Вигнання з Раю»: післямова
Дарина Скринник-Миська
Що сьогодні можемо вважати першообразом – духовну сутність, символічно позначену іконою, чи цифровий код, візуалізований умовним зображенням-маскою? Чи можна співставити відношення між Богом та Його іконічним зображенням з відношенням між цифровим кодом та його візуалізацією?
03.10.20
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Штука
З вересневих спостережень
Василь МАХНО
Наш вік коротшає? У нього такий задум? і каліграфія нічому не зарадить ні тиша тиш – ні звук ні стрекотня
03.10.20
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Дискурси
Революція, котрій нема краю
Володимир СЕМКІВ
Бунтарям так і не вдалося змусити політичну верхівку до докорінного оновлення. Вони проґавили компроміс, у якому минуле змогло домовитися із майбутнім – зійшлося «десь посередині».
02.10.20
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Україна
Жовтень 1990-го
Тарас Прохасько
Я за те, щоб прощати, але я хочу цілком нормального — щоб прощені розуміли, що їх простили, щоб винні знали, що вони винні, і не помножували своєї провини
02.10.20
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Минуле
Чорниця проти запальних захворювань кишківника
Поліфеноли ягід пригнічують реакцію імунного захисту на власні тканини.
02.10.20
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Наука