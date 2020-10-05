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Скульптура з Помпеїв
Понеділок, Жовтень 5, 2020 - 09:30
До теми
І людиноподібні дражняться
Грайливо дражнять одне одного і шимпанзе, і горили, й інші гомініди.
04.10.20
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Наука
У теорії темної матерії виявили істотну прогалину
Вчені створили точну мапу розподілу темної матерії у трьох галактичних кластерах і виявили, що вона не узгоджується із теоретичними моделями.
04.10.20
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Наука
З вересневих спостережень
Василь МАХНО
Наш вік коротшає? У нього такий задум? і каліграфія нічому не зарадить ні тиша тиш – ні звук ні стрекотня
03.10.20
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Дискурси
Жовтень 1990-го
Тарас Прохасько
Я за те, щоб прощати, але я хочу цілком нормального — щоб прощені розуміли, що їх простили, щоб винні знали, що вони винні, і не помножували своєї провини
02.10.20
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Минуле
Чорниця проти запальних захворювань кишківника
Поліфеноли ягід пригнічують реакцію імунного захисту на власні тканини.
02.10.20
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Наука
Нагірно-карабаська геополітична гра
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Масштаб ескалації збройного конфлікту між Вірменією та Азербайджаном може радикально змінити геополітичну диспозицію сил на Кавказі.
02.10.20
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У світі
Територія довіри ГогольFest
Катерина Гладка
Учасники одеської творчої групи PLOT досліджують дійсність, людей, міста і особливості нашої сучасності. На херсонському Dream ГогольFest перформери розмірковували про вміння висловлювати почуття, одеську пожежу і перформанс про це, херсонських сонних мешканців та нові виклики часу.
01.10.20
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Штука
Ця тема майже вічна
Тарас Прохасько
Революція на граніті справді була революцією. У тому сенсі, що всі її учасники діяли в умовах суверенітету. Всі вчилися жити у новій реальності
01.10.20
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Дискурси