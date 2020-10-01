Доки є люди, які готові на самопожертву, доти егоїсти користатимуться цим

Книжка. Ножиці. Папір

Юлія Овсяник

Бібліотекарка, що ріже книжки. Звучить, ніби детектив. Однак це про мистецтво. Ірина Решетар – стрийська бібліотекарка – творить оригінальні композиції з книжок. Для цього використовує списану літературу. Одні її витворами захоплюються, інші критикують, захищаючи книжкову недоторканість. У кожному разі ці роботи не залишають байдужими.