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Доки є люди, які готові на самопожертву, доти егоїсти користатимуться цим
Томаш Масарик
До теми
Територія довіри ГогольFest
Катерина Гладка
Учасники одеської творчої групи PLOT досліджують дійсність, людей, міста і особливості нашої сучасності. На херсонському Dream ГогольFest перформери розмірковували про вміння висловлювати почуття, одеську пожежу і перформанс про це, херсонських сонних мешканців та нові виклики часу.
01.10.20
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Штука
Парацетамол підвищує готовність ризикувати
Популярне знеболювальне змінює сприйняття ризику та послаблює відчуття небезпеки.
01.10.20
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Наука
Книжка. Ножиці. Папір
Юлія Овсяник
Бібліотекарка, що ріже книжки. Звучить, ніби детектив. Однак це про мистецтво. Ірина Решетар – стрийська бібліотекарка – творить оригінальні композиції з книжок. Для цього використовує списану літературу. Одні її витворами захоплюються, інші критикують, захищаючи книжкову недоторканість. У кожному разі ці роботи не залишають байдужими.
30.09.20
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Штука
Священник Ілько Кузів – фольклористичний кореспондент Франка
Євген Нахлік і Оксана Нахлік
Маловідомий український педагог, історик, перекладач, збирач народних пісень о.Ілько Кузів все ж лишив свій слід у вітчизняній культурі
30.09.20
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Минуле
Онлайно-офлайнова реальність
Юрко ТИМЧУК
Теза «як було колись, вже ніколи не буде» стала аксіомою – та навіть песимістам хочеться, щоб майбутнє хоч якесь, але було.
29.09.20
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Україна
Ми не бачили достатньо мертвих
Артуро Перес-Реверте
Ми застосували строгі соціальні фільтри, і в результаті сотні тисяч людей повірили, що це маленька незручність інших, минуща і незначна
28.09.20
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Дискурси
Вікінги: біляві нормани – це міф
ДНК-аналіз засвідчує, що походження вікінгів було різноманітним та помішаним.
28.09.20
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Наука
…плюс донбасифікація всієї країни
Олександр БОЙЧЕНКО
Що, вже хтось устиг образитися за саму назву? Це добре, бо так і задумано.
28.09.20
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Дискурси