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Час відміняє все. Що гніває нас нині, те взавтра можемо простити ми людині
П'єр Корнель (Сід)
До теми
Парацетамол підвищує готовність ризикувати
Популярне знеболювальне змінює сприйняття ризику та послаблює відчуття небезпеки.
01.10.20
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Наука
Книжка. Ножиці. Папір
Юлія Овсяник
Бібліотекарка, що ріже книжки. Звучить, ніби детектив. Однак це про мистецтво. Ірина Решетар – стрийська бібліотекарка – творить оригінальні композиції з книжок. Для цього використовує списану літературу. Одні її витворами захоплюються, інші критикують, захищаючи книжкову недоторканість. У кожному разі ці роботи не залишають байдужими.
30.09.20
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Штука
Вікінги: біляві нормани – це міф
ДНК-аналіз засвідчує, що походження вікінгів було різноманітним та помішаним.
28.09.20
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Наука
…плюс донбасифікація всієї країни
Олександр БОЙЧЕНКО
Що, вже хтось устиг образитися за саму назву? Це добре, бо так і задумано.
28.09.20
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Дискурси
Бруківка, але не зовсім. Якою буде вулиця Бандери після реконструкції
Олена БУДЬКО
Стартує масштабна реконструкція вулиці, яка не бачила ремонту з радянських часів. Втім, ключове питання й досі не до кінця вирішене.
28.09.20
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Галичина
Процес, що міг привести до перших органічних молекул
Щоб появилися органічні молекули, найчастіше потрібні живі істоти. Але звідки вони могли взятися ще перед зародженням життя? Нове дослідження містить здогадку.
26.09.20
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Наука
Поговорити з Патті Сміт
Юлія Бондар
Розмова заходить про нью-йоркську погоду. Коли Патті Сміт розповідає про сонячні дні, хочеться подумки прогулюватися місцями, де вона блукала 60 років тому. Про які вона згадувала в своїй книзі «Просто діти». Хочеться зазирнути до книгарні «Strand and Scribner’s» на Мангеттені, де вона працювала, повернути на Холл-стрит та Клінтон-стрит, чекати на зустріч з Ворголом десь біля «Фабрики» чи «Max’s Kansas City», або попрямувати до Кенсінгтонських садів.
26.09.20
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Штука
Гра з правилами у декораціях Андрія Сагайдаковського
Анна ЗОЛОТНЮК
Художник прослизає між денотатом і конотатом для відстороненого спостерігання, часто іронічного, багатошарового. Цим він підриває структуру тоталітарної мови. І тоталітарної не в тільки в політичному значенні вимірі, а в сенсі однозначності чи затертості образу.
25.09.20
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Штука