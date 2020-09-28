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Понеділок, Вересень 28, 2020 - 10:00
До теми
Вікінги: біляві нормани － це міф
ДНК-аналіз засвідчує, що походження вікінгів було різноманітним та помішаним.
28.09.20
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Наука
Ідеї у зернах
Маркіян Прохасько
Найбільшим благословенням є той стан, випадок, талан, коли час до часу до тебе приходить ідея-чарівне-зернятко, що розширюється до розмірів мікрокосмосу.
27.09.20
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Дискурси
Процес, що міг привести до перших органічних молекул
Щоб появилися органічні молекули, найчастіше потрібні живі істоти. Але звідки вони могли взятися ще перед зародженням життя? Нове дослідження містить здогадку.
26.09.20
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Наука
Volkswagen
Василь МАХНО
Для смутку пасують дощі – а для розваги побитий нещадно вчора срібний Volkswagen
26.09.20
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Дискурси
Поговорити з Патті Сміт
Юлія Бондар
Розмова заходить про нью-йоркську погоду. Коли Патті Сміт розповідає про сонячні дні, хочеться подумки прогулюватися місцями, де вона блукала 60 років тому. Про які вона згадувала в своїй книзі «Просто діти». Хочеться зазирнути до книгарні «Strand and Scribner’s» на Мангеттені, де вона працювала, повернути на Холл-стрит та Клінтон-стрит, чекати на зустріч з Ворголом десь біля «Фабрики» чи «Max’s Kansas City», або попрямувати до Кенсінгтонських садів.
26.09.20
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Штука
Гра з правилами у декораціях Андрія Сагайдаковського
Анна ЗОЛОТНЮК
Художник прослизає між денотатом і конотатом для відстороненого спостерігання, часто іронічного, багатошарового. Цим він підриває структуру тоталітарної мови. І тоталітарної не в тільки в політичному значенні вимірі, а в сенсі однозначності чи затертості образу.
25.09.20
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Штука
Нелегітимне президенство і торг Білоруссю
Максим МУЛЯР
Бацька Лукашенко, котрого багато хто в Україні вважав ледь не стовпом спротиву Путінові, виявився головним інструментом російського лідера в справі підпорядкування Білорусі.
25.09.20
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У світі
Великі і ще більші: оригінальні форми Євгенії Чуприни
Уляна Галич
Це той випадок, коли поезія ступає на непросту стезю нонконформізму. Частково місія поезії полягає саме у тому, аби відшукати певні межі, й порушити їх. А потім – ще раз, і ще, аж доки межі розсунуться настільки, що стане видно обрій.
24.09.20
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Штука