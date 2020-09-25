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Peter Max «four seasons: autumn»
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Пітер Макс «Чотири пори: осінь»
П'ятниця, Вересень 25, 2020 (All day)
До теми
Великі і ще більші: оригінальні форми Євгенії Чуприни
Уляна Галич
Це той випадок, коли поезія ступає на непросту стезю нонконформізму. Частково місія поезії полягає саме у тому, аби відшукати певні межі, й порушити їх. А потім – ще раз, і ще, аж доки межі розсунуться настільки, що стане видно обрій.
24.09.20
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Штука
Любов і Зло
Віктар Мартінович
Віктар Мартінович – про суть Добра та Зла і їхнє протистояння в сучасній Білорусі і в якому сенсі білоруси вже перемогли.
23.09.20
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Дискурси
Просто поговорити
Юстина Добуш
Яґелло не вдається до повного занурення в думки самогубиці, не показує всіх деталей і переживань, однак впродовж всієї книги вона натякає, що весь завжди є дещо, що може врятувати в таких критичних ситуаціях, і це – розмова. Вона не завжди повинна бути довгою чи бурхливою, іноді просто достатньо наважитись сказати перше слово і бути почутим.
23.09.20
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Штука
Метаморфози «Контрастів»
Богдан Сегін
В умовах пандемії форматних метаморфозів зазнав XXVI Міжнародний фестиваль сучасної музики «Контрасти», концепція якого незмінна: представлення сучасної української музики у контексті світової та розкриття різноманітних сучасних форм, стилів, жанрів та інтерпретацій.
22.09.20
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Штука
Кераміка як пристрасть
Марта Гартен
Жодних самоповторів, вичовганих кліше, стилістичного упізнавання з першого погляду, жодної комфортної закубленості в окресленому ареалі побутування. Присутність несподіванки простежується в кожному творі Ганни Друль.
22.09.20
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Штука
Війна за підлітка
Андрій Бондар
Потік життєвих сенсів з Росії формує світосприйняття і світогляд мільйонів нашої молоді, "прошиває" її.
21.09.20
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Дискурси
Коронавірус відпущення
Юрко ТИМЧУК
Колись норвезька депутатка запропонувала дати Нобелівську премію миру-2020 «народу Гонконгу» за захист «свободи слова і демократії». Тепер би пасувало на Нобеля висунути covid-19 – за виконання функцій іудейського Азазеля.
21.09.20
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Україна
Хто першим отримає вакцину проти COVID-19?
Поки пандемія триває, мільйони людей, зокрема медики, літні люди та люди з супутніми захворюваннями, наражаються на смертельну небезпеку. Тож кого із них потрібно вакцинувати першими?
21.09.20
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Наука