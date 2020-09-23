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Луїза Невельсон-симфонія3
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Симфонія 3. Луїза Невельсон. 1974 р.
Середа, Вересень 23, 2020 - 09:15
До теми
Метаморфози «Контрастів»
Богдан Сегін
В умовах пандемії форматних метаморфозів зазнав XXVI Міжнародний фестиваль сучасної музики «Контрасти», концепція якого незмінна: представлення сучасної української музики у контексті світової та розкриття різноманітних сучасних форм, стилів, жанрів та інтерпретацій.
22.09.20
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Штука
Хто першим отримає вакцину проти COVID-19?
Поки пандемія триває, мільйони людей, зокрема медики, літні люди та люди з супутніми захворюваннями, наражаються на смертельну небезпеку. Тож кого із них потрібно вакцинувати першими?
21.09.20
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Наука
Львів з іншого погляду
Іван Городиський
У відповідь Юрію Винничуку: хочемо ми цього чи ні, але іноземні автори книг, у яких йдеться про історію Львова чи України, черпають думки та факти із джерел, які є для них доступні.
21.09.20
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Дискурси
Оксана Линів відкриє Байройт-2021
Честь відкривати Ваґнерівський фестиваль у 2021 році прем’єрою «Летючого Голландця» отримала відома українська диригентка Оксана Линів, яка стане першою жінкою-диригентом в 145-літній історії Байройтського театру.
20.09.20
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Штука
Фройд: культура зґвалтованої психіки
Олександр Фільц-Павенцький
Позаземська душа Зиґізмунда Яковича Фройда у львівський Рік культури каже: «Поґвалтована психіка мститься не на насильниках, а на собі самій»
20.09.20
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Дискурси
На шляху ковідоносному
Юрій Андрухович
Обираючи собі таку владу минулого року, ці люди ризикувати власним здоров’ям не збирались. Тим болючішою для них виявиться наша дійсність.
18.09.20
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Дискурси
Філософія сміху
Чимало людей вважають філософію кумедною. Але й гумор має в собі щось філософське. Філософ Матіас Маркус розмірковує, як виникає гарний жарт.
18.09.20
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Наука
Чи потрібен повторний локдавн?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Друга хвиля коронавірусу змушує відновлювати карантинні обмеження. Чи не завдасть це більшої шкоди суспільству, ніж сама пандемія? Науковці аналізують коронадосвід
18.09.20
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У світі