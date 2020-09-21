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Понеділок, Вересень 21, 2020 - 10:15
До теми
Хто першим отримає вакцину проти COVID-19?
Поки пандемія триває, мільйони людей, зокрема медики, літні люди та люди з супутніми захворюваннями, наражаються на смертельну небезпеку. Тож кого із них потрібно вакцинувати першими?
21.09.20
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Наука
Ловлення комет вудкою
Василь МАХНО
«Вони ж раз на життя з’являються» «І таке – звичайно – трапляється тому й зрідка я їх ловлю»
19.09.20
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Дискурси
Філософія сміху
Чимало людей вважають філософію кумедною. Але й гумор має в собі щось філософське. Філософ Матіас Маркус розмірковує, як виникає гарний жарт.
18.09.20
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Наука
Чи потрібен повторний локдавн?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Друга хвиля коронавірусу змушує відновлювати карантинні обмеження. Чи не завдасть це більшої шкоди суспільству, ніж сама пандемія? Науковці аналізують коронадосвід
18.09.20
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У світі
Black Sabbath «Paranoid» – 50 років
Ілько ЛЕМКО
Надзвичайно яскрава і знакова група, предтеча Doom року, Dead і Black металу і всякого загадкової, магічної, містичної чортівні
18.09.20
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Минуле
Пурпурова сукня добробуту
Анастасія Канарська
«Добробут» Арпада Шиллінґа непокоїть та не дає відповідей. Зрештою, як і надії. Пурпурова сукня з чужого плеча буде знаком майбутньої крові після розманіженої білизни банних халатів. Беззахисне неприкрите тіло красеня Віктора Лоґи-Скарчевського ̶ наче капітуляція перед світом споживацтва. Але тут немає жертв.
17.09.20
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Штука
Вилетіла сорока з чорного потока
Тарас Прохасько
Світ май кращий, бо ми мудріші – знаємо то, чого колись ніхто не знав. І такий самий сумний, бо так само не знаємо ні години, ні дня
17.09.20
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Дискурси
Віртуальна спадщина майбутнього
Євген Гулевич
Віртуальна реальність дозволяє по-своєму проблематизувати культурні ситуації, в яких опиняється твір мистецтва, а його віртуальні моделі дозволяють подивитися на нього без зовнішніх стимулів — з погляду, якого раніше не було. І цей відкритий погляд додає життя оригіналу, бо продовжує цілісну траєкторію його інтерпретацій.
16.09.20
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Штука