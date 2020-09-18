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Влодко Маковецький «Вікно»
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Влодко Маковецький «Вікно»
П'ятниця, Вересень 18, 2020 (All day)
До теми
Відтяти йому голову! – сказала королева
Ганна Улюра
Книжка відкрила для європейського читача обшир мексиканської «прози про насилля», що зараз її зауважиш в будь-яких визначних літературних рейтингах. Англійський варіант звався «Вглиб кролячої нори», прозоро натякнувши на повабно-безжальний абсурд Керролових «білих кроликів».
15.09.20
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Штука
Червоне – то любов, а чорне – то журба
Дослідження доводить: люди здебільшого асоціюють кольори з тими ж емоціями. Але щодо деяких кольорів у певних країнах асоціації є специфічними.
15.09.20
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Наука
Про монументи давніші й новіші
Олександр Ірванець
З острахом позираю на порожній постамент, який залишився від Леніна. Кого поставлять на цей постамент наші сьогоднішні поводирі?
15.09.20
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Дискурси
Палинський: час творити
Богдан Чепурко
Оглядач бачить те, що становить основу образотворення того чи іншого мистця й знаходить потрібні акценти. Так висновується барвиста мозаїка смислів і сенсів, творячи узагальнену картину мистецьких процесів, що розгортається у розлогу панораму художнього життя Львова.
14.09.20
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Штука
У пошуках больового порога
Юрко ТИМЧУК
Не треба зупиняти людину, яка пхає цвяхи в розетку чи робить спробу якоюсь частиною власного тіла зупинити роботу бензопили. Окремі вітчизняні політики бавляться в подібні експерименти – поставтеся до цього толерантно.
14.09.20
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Україна
Можливо, "Я" – єдина свідома істота у Всесвіті?
Джон Горґан
Проблема соліпсизму, яка також відома як "проблема інших розумів", лежить в основі філософії, науки, релігії, мистецтва й людської екзистенції.
14.09.20
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Наука
Внутрішній годинник жінок і чоловіків «тікає» по-різному
Хронотип і розлади ритмів дня-ночі відрізняються залежно від статі.
13.09.20
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Наука
Дурна
Борис Харчук
На згадку про річницю уродин Бориса Харчука (1931–1988) – і нині актуальна новела. «Її не могли збагнути: чого хоче? А хто збагнув, той уткнув голову в плечі, затулив вуха і втікав...»
13.09.20
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Минуле