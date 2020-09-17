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Поллок
«Номер 1, 1949» Джексон Поллок
Четвер, Вересень 17, 2020 - 09:15
До теми
Червоне – то любов, а чорне – то журба
Дослідження доводить: люди здебільшого асоціюють кольори з тими ж емоціями. Але щодо деяких кольорів у певних країнах асоціації є специфічними.
15.09.20
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Наука
Палинський: час творити
Богдан Чепурко
Оглядач бачить те, що становить основу образотворення того чи іншого мистця й знаходить потрібні акценти. Так висновується барвиста мозаїка смислів і сенсів, творячи узагальнену картину мистецьких процесів, що розгортається у розлогу панораму художнього життя Львова.
14.09.20
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Штука
Можливо, "Я" – єдина свідома істота у Всесвіті?
Джон Горґан
Проблема соліпсизму, яка також відома як "проблема інших розумів", лежить в основі філософії, науки, релігії, мистецтва й людської екзистенції.
14.09.20
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Наука
Внутрішній годинник жінок і чоловіків «тікає» по-різному
Хронотип і розлади ритмів дня-ночі відрізняються залежно від статі.
13.09.20
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Наука
Дурна
Борис Харчук
На згадку про річницю уродин Бориса Харчука (1931–1988) – і нині актуальна новела. «Її не могли збагнути: чого хоче? А хто збагнув, той уткнув голову в плечі, затулив вуха і втікав...»
13.09.20
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Минуле
Євгеніка
Станіслав Комарек
Хоч про «євгеніку» не можна навіть заговорити вголос, вона знову масово застосовується – і у своїй «негативній» формі.
12.09.20
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Дискурси
Наукова фальсифікація – міф?
Мано Сінгем
У науці існує майже догматична віра, що теорія є науковою лише тоді, коли її можна фальсифікувати результатами експериментів або спостережень. Але чи це справді так?
12.09.20
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Наука
Сербія-Росія: брак дипломатичного інстинкту
Максим МУЛЯР
Між Росією й Сербією спалахнув дипломатичний скандал. Його спровокував образливий пост екстраординарної речниці МЗС Росії Марії Захарової. Якими можуть бути наслідки?
11.09.20
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У світі