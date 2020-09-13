Перейти до основного матеріалу
Старий дизайн →
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1895
1920
1945
🕛
Toggle navigation
Не помічати деталей – риса дуже чесних людей
Агата Крісті
До теми
Внутрішній годинник жінок і чоловіків «тікає» по-різному
Хронотип і розлади ритмів дня-ночі відрізняються залежно від статі.
13.09.20
|
|
Наука
Дурна
Борис Харчук
На згадку про річницю уродин Бориса Харчука (1931–1988) – і нині актуальна новела. «Її не могли збагнути: чого хоче? А хто збагнув, той уткнув голову в плечі, затулив вуха і втікав...»
13.09.20
|
|
Минуле
Наукова фальсифікація – міф?
Мано Сінгем
У науці існує майже догматична віра, що теорія є науковою лише тоді, коли її можна фальсифікувати результатами експериментів або спостережень. Але чи це справді так?
12.09.20
|
|
Наука
Центуріон
Василь МАХНО
...бо смерть твоя завжди ходить краєм іншої смерті
12.09.20
|
|
Дискурси
Сербія-Росія: брак дипломатичного інстинкту
Максим МУЛЯР
Між Росією й Сербією спалахнув дипломатичний скандал. Його спровокував образливий пост екстраординарної речниці МЗС Росії Марії Захарової. Якими можуть бути наслідки?
11.09.20
|
|
У світі
Пролітаючи над..: церква Архистратига Михайла в Комарні
Ігор МАРТИНІВ
Вважають, що цю дерев'яну церкву й дзвіницю коло неї збудовано у 1754 році. Ця дата вказана на хрестовій бантині центральної бані. Однак серед дослідників є версія, що будівлі щонайменше на сотню років старші.
11.09.20
|
|
Галичина
«Міст з паперу» 2020
Цьогоріч шоста німецько-українська зустріч письменників «Міст з паперу» відбуватиметься у формі телемосту «Paperbridge Circle 2020» між Івано-Франківськом і Берліном. Два півкола — одне у Франківську, а інше у Берліні, по шестеро авторів і авторок у кожному – зустрінуться у віртуальному просторі.
10.09.20
|
|
Штука
Хули нє будєт
Тарас Прохасько
Він жив собі життям художника. Таким життям такого художника, про яких через століття після їхнього життя знімають кіна...
10.09.20
|
|
Дискурси