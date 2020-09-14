chervona ruta

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50 років Івасюковій "Червоній руті"
Понеділок, Вересень 14, 2020 - 01:00
До теми
Можливо, "Я" єдина свідома істота у Всесвіті?
Джон Горґан
Проблема соліпсизму, яка також відома як "проблема інших розумів", лежить в основі філософії, науки, релігії, мистецтва й людської екзистенції.
14.09.20
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Наука
Внутрішній годинник жінок і чоловіків «тікає» по-різному
Хронотип і розлади ритмів дня-ночі відрізняються залежно від статі.
13.09.20
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Наука
Наукова фальсифікація – міф?
Мано Сінгем
У науці існує майже догматична віра, що теорія є науковою лише тоді, коли її можна фальсифікувати результатами експериментів або спостережень. Але чи це справді так?
12.09.20
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Наука
Центуріон
Василь МАХНО
...бо смерть твоя завжди ходить краєм іншої смерті
12.09.20
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Дискурси
Сербія-Росія: брак дипломатичного інстинкту
Максим МУЛЯР
Між Росією й Сербією спалахнув дипломатичний скандал. Його спровокував образливий пост екстраординарної речниці МЗС Росії Марії Захарової. Якими можуть бути наслідки?
11.09.20
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У світі
«Міст з паперу» 2020
Цьогоріч шоста німецько-українська зустріч письменників «Міст з паперу» відбуватиметься у формі телемосту «Paperbridge Circle 2020» між Івано-Франківськом і Берліном. Два півкола — одне у Франківську, а інше у Берліні, по шестеро авторів і авторок у кожному – зустрінуться у віртуальному просторі.
10.09.20
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Штука
Хули нє будєт
Тарас Прохасько
Він жив собі життям художника. Таким життям такого художника, про яких через століття після їхнього життя знімають кіна...
10.09.20
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Дискурси
Вартові радянського міфу
Олександр Космач
Публікація The Guardian зі старими марками української діяспори спричинила ґвалт серед російських пропаґандистів. Невеличкі артефакти про УПА, Голодомор та аварію на ЧАЕС розлютили лобі РФ, що домоглося знищення статті й цькування автора
10.09.20
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Україна