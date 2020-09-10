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Володимир Риботицький
Четвер, Вересень 10, 2020 - 15:00
До теми
Щедро ділитися － довше жити
Перерозподіл доходів і багатства впливає на рівень смертності у спільноті.
10.09.20
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Наука
Арт-обереги культурної спадщини
Надія Слободян
Неспотворені євроремонтами стіни виставкових залів органічно увійшли в резонанс із палітрою художніх творів, створивши відповідну ауру для медитативного відчитування зашифрованого в картинах образного змісту, а самі твори, розташовані в суголосному ладі поміж собою й контрапунктному із різноформатними репродукціями та світлинами. увиразнили інтенцію авторки зробити їх оберегами на порятунок культурної спадщини.
09.09.20
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Штука
Краса голосом андрогіна
©Аделіна Єфіменко
Орландо – людина неймовірної зовнішньої краси в статі чоловіка і жінки. Композиторка Ольга Нойвірт знайшла для художнього слова Вірджинії Вулф відповідне інтонаційне відтворення: міняється стать – міняється голос, спочатку переважає низький глибокий регістр мецо-сопрано, потім – високий. Душа Орландо прагне творити, та в усі часи відчуває тиск соціальних стереотипів.
08.09.20
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Штука
Реставратор дзвіниць
Уляна Галич
Поет переосмислив досвід метафоричного мовлення з традиції українського фольклорного спадку у форматі власних, доволі дивних та незвичних, навіть готичних у чомусь, психоделічних балад, всуціль тривожних і невротичних, болісних і прекрасних.
07.09.20
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Штука
Епоха нових діагнозів
Юрко ТИМЧУК
Поки потенційна міська голова літала на парасолі, а діючий батько чинного президента сподівався на пожиттєву стипендію, з-під землі вилізали шахтарі. Огляд подій тижня в Україні.
07.09.20
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Україна
Чи безсовісні люди досягають більшого успіху?
Зверхність, егоїзм та агресивна домінантність допомагають у кар’єрному зростанні лише умовно.
07.09.20
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Наука
Унітаз у повітрі
Андрій Бондар
Туалет – перша ознака присутності цивілізації на наших землях. Це своєрідне чистилище, яке має конкретний і символічний зміст
07.09.20
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Дискурси
Безмісячне
Дмитро Єльніков
Я собі сидів, дивився на зоряне безмісячне небо й на два метеори, що його були прокреслили, й воно собі виникло – прийшло, спало на гадку, народилося…
06.09.20
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Дискурси