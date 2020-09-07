Перейти до основного матеріалу
Старий дизайн →
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1895
1920
1945
🕛
Toggle navigation
Відвагу породжує надія, що перевершує страх
Георгій Кониський
До теми
Реставратор дзвіниць
Уляна Галич
Поет переосмислив досвід метафоричного мовлення з традиції українського фольклорного спадку у форматі власних, доволі дивних та незвичних, навіть готичних у чомусь, психоделічних балад, всуціль тривожних і невротичних, болісних і прекрасних.
07.09.20
|
|
Штука
Чи безсовісні люди досягають більшого успіху?
Зверхність, егоїзм та агресивна домінантність допомагають у кар’єрному зростанні лише умовно.
07.09.20
|
|
Наука
Безмісячне
Дмитро Єльніков
Я собі сидів, дивився на зоряне безмісячне небо й на два метеори, що його були прокреслили, й воно собі виникло – прийшло, спало на гадку, народилося…
06.09.20
|
|
Дискурси
У неймовірних світах Мауріца Ешера
Стівен Орнз
У 1960-х колумніст Scientific American Мартін Гарднер зробив з голландського художника Мауріца Корнеліуса Ешера сенсацію.
06.09.20
|
|
Наука
Нахлебтатись повітря річок
Василь МАХНО
в черзі дитинства за «барбарисом» думав: якби шмигнути лисом і дістатись до ляди і продавчинь і сховатися із карамеллю
05.09.20
|
|
Дискурси
Музична хрестоматія України
За підтримки Українського культурного фонду в Україні стартує унікальний проєкт, що поєднає традиційну і класичну музику, мультимедійні інсталяції і кінопродакшн, видання артбуку та інтерактивну гру. Цей концерт стане сучасною музичною візитівкою України.
04.09.20
|
|
Штука
Поразка ворога Путіна на Балканах
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Міло Джуканович, котрий безроздільно керував Чорногорією три десятиліття, тепер, очевидно, втратить владу. Але не спішімо тішитися за чорногорців, бо на зміну йому можуть прийти просербські й проросійські сили.
04.09.20
|
|
У світі
Армія УНР: рік 1920
Андрій РУККАС
З північного боку стояли радянські війська, зі східного і південного – білогвардійські, із західного польські. У цьому "трикутнику смерті" сконцентрувалась вся армія УНР, підкошена старшною епідемією тифу
04.09.20
|
|
Минуле