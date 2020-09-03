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Костирко-янус
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Живопис Влодка Костирка
Четвер, Вересень 3, 2020 - 08:45
До теми
Опера в аурі перформенсу
©Аделіна Єфіменко
Живемо в добу Regietheater, коли мистецтво опери залежить уже навіть не від музики, не від співаків, а від концепції режисера та сценографа. Якщо сценографія яскрава, декорації естетичні, цікаві ідеї і динамічний рух захоплюють – успіх виставі гарантований.
02.09.20
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Штука
На стосунки впливають гени
Науковці ідентифікували ген, що робить людей чуттєвішими та лагіднішими.
01.09.20
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Наука
Компанія Ілона Маска презентувала мозковий імплантат
Neuralink показала, як чип, який вживили свині просто у мозок, здатен транслювати її "думки".
31.08.20
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Наука
Не лише в китайцях проблема
Юрко ТИМЧУК
Продавці гладіолусів не матимуть цього року традиційного першовересневого профіту, але не тільки в негоціантів-ботаніків є серйозні клопоти, і Covid-19 тут абсолютно ні до чого. Огляд тижня
31.08.20
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Україна
Про що наші сни?
Аналіз понад 24 000 описів сновидінь підтвердив теорію безперервності.
30.08.20
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Наука
Серпень крізь пальці
Назарій Заноз
Якби ж людей собі на шляху можна було обирати, як кавун: злегка стиснути голову, постукати – і вже знаєш, що то є добра людина і зріла.
30.08.20
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Дискурси
9 місяців COVID-19 і 3 дні до школи
Олександр КУХАРЧУК
На інтерактивне навчання варто перевести всю країну. І не треба мені пояснювати, як важко буде батькам, - всі претензії до команди Зе і Шмигаля.
29.08.20
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Україна
Посáди і засáди
Юрій Андрухович
Кравчука зробилося всюди повно. Причому в найгіршій із версій – угодовській, щоб не сказати колаборантській.
28.08.20
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Дискурси