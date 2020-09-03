Костирко-янус

Не лише в китайцях проблема

Юрко ТИМЧУК

Продавці гладіолусів не матимуть цього року традиційного першовересневого профіту, але не тільки в негоціантів-ботаніків є серйозні клопоти, і Covid-19 тут абсолютно ні до чого. Огляд тижня