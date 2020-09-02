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Богдан Сорока
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нині 80 років мав би Богдан Сорока (1940–2015). Його «Білобог і Чорнобог»
Середа, Вересень 2, 2020 - 09:15
До теми
На стосунки впливають гени
Науковці ідентифікували ген, що робить людей чуттєвішими та лагіднішими.
01.09.20
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Наука
Компанія Ілона Маска презентувала мозковий імплантат
Neuralink показала, як чип, який вживили свині просто у мозок, здатен транслювати її "думки".
31.08.20
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Наука
Про що наші сни?
Аналіз понад 24 000 описів сновидінь підтвердив теорію безперервності.
30.08.20
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Наука
Серпень крізь пальці
Назарій Заноз
Якби ж людей собі на шляху можна було обирати, як кавун: злегка стиснути голову, постукати – і вже знаєш, що то є добра людина і зріла.
30.08.20
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Дискурси
9 місяців COVID-19 і 3 дні до школи
Олександр КУХАРЧУК
На інтерактивне навчання варто перевести всю країну. І не треба мені пояснювати, як важко буде батькам, - всі претензії до команди Зе і Шмигаля.
29.08.20
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Україна
Посáди і засáди
Юрій Андрухович
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28.08.20
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Дискурси
Від себе і до себе
Олександр Юдін
Українська джазографія може похвалитися новим і цікавим надбанням, а точніше, джазографія української джазової діаспори, оскільки йдеться про дебютний альбом під назвою «Dykyi Lys» української джазової співачки й композиторки Ганни Гринів, яка мешкає в Берліні.
28.08.20
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Штука
Анкара-Атени: вуглеводневий конфлікт
Максим МУЛЯР
Між Грецією та Туреччиною ледь не дійшло до збройної сутички. На кону велетенські поклади нафти й газу в Середземному морі.
28.08.20
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У світі